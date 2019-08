US-Raketentest beweist: Washington hielt sich nicht an INF-Vertrag

Am Sonntag testeten die USA auf der Insel San Nicolas in Kalifornien eine bodengestützte Rakete mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Noch vor einem Monat wäre der Test laut dem INF-Abrüstungsvertrag verboten gewesen. Dieser wurde 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion abgeschlossen und sah die Vernichtung aller landgestützten Flugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite (zwischen 500 bis 5.500 Kilometern) vor.

Nachdem sie bereits einige Zeit mit einem solchen Schritt gedroht hatten, erklärten die Vereinigten Staaten im Februar offiziell ihren Ausstieg aus dem Abkommen innerhalb eines halben Jahres. Nachdem die Amerikaner nicht mehr bereit waren, zu dem Vertrag zurückzukehren, unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin im Juli ein Gesetz zur Beendigung des Abkommens mit den USA. Am 2. August lief der Vertrag dann aus.

Die Testrakete verließ ihre mobile Bodenabschussvorrichtung und traf nach mehr als 500 Kilometern Flug präzise ihr Ziel. Die gesammelten Daten und die aus diesem Test gewonnenen Erkenntnisse werden die Entwicklung zukünftiger Kapazitäten im Mittelstreckenbereich beeinflussen", heißt es in einer Erklärung des US-Verteidigungsministeriums zu dem Raketentest am Sonntag.

Wie die Videoaufnahmen nahelegen und wie auch das Pentagon bestätigte, handelte es sich bei dem getesteten Waffensystem um einen Tomahawk-Marschflugkörper, der üblicherweise von Schiffen und U-Booten abgefeuert wird – und somit als nicht-landgestütztes System nicht dem INF-Vertrag unterlag.

Abschussanlage kommt auch beim Raketenschild in Osteuropa zum Einsatz

Bei dem Abschuss wurde das Mark 41 Vertical Launching System (Mk 41) verwendet, eine Senkrechtstartanlage für Flugkörper. Dieses kommt auch auf den US-Anlagen in Rumänien und Polen zum Einsatz, wo das Aegis-Raketenabwehrsystem installiert wurde beziehungsweise noch installiert wird. Moskau hatte den USA in der Vergangenheit vorgeworfen, mit dem Raketenschild den INF-Vertrag zu verletzen, weil das dort eingesetzte Mk-41-System auch Tomahawk-Marschflugkörper abfeuern könne.

Vor drei Jahren schrieb die Zeit zum bereits damals schwelenden Disput um den INF-Vertrag:

Gespräche laufen auf verschiedenen Regierungsebenen an, aber die Russen weisen die Beweise der Amerikaner zurück. Sie attackieren ihrerseits die Amerikaner. Denn diese installieren in Rumänien und in Polen hochmoderne Raketenabwehrsysteme. Die richten sich zwar offiziell gegen den Iran. Aber in Moskau heißt es, auch Marschflugkörper könnten von dort abgefeuert werden – eine Bedrohung Russlands und eine klare Verletzung des INF-Vertrags! Konkret geht es um das Abwehrsystem Aegis Ashore. Mit dessen Abschussvorrichtung MK-41, behaupten die Russen – und manche westlichen Experten teilen diese Einschätzung –, könnten die Amerikaner auch bodengestützte Cruise-Missiles abfeuern. Die USA bestreiten das.