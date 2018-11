Die Vorgeschichte von Merkels Chemnitz-Besuch – Eine Chronik

Quelle: Reuters Wo alles begann: Der Tatort in Chemnitz im September

Gewaltverbrechen, Demonstrationen und angebliche Hetzjagden: Angela Merkels Besuch in Chemnitz am heutigen Freitag hat eine Vorgeschichte, die bis in den August dieses Jahres zurückreicht. RT Deutsch hat die wichtigsten Stationen zusammengestellt.