Mitverantwortung der Kanzlerin für Chemnitz: Kubicki lehnt Entschuldigung nach seinen Vorwürfen ab

Quelle: www.globallookpress.com Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) wehrte sich gegen Kritik an seinen Vorwürfen gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der ausländerfeindlichen Übergriffe in Chemnitz: "Ich habe nichts Grenzwertiges gesagt."

Nach Kritik an seinem Vorwurf einer Mitverantwortung der Kanzlerin für die Ausschreitungen in Chemnitz spricht der FDP-Vize von unglücklicher Wortwahl. In der Sache will er nichts zurücknehmen. Eine Entschuldigung an die Adresse der Kanzlerin gibt es nicht.