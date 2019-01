Heuchelei par excellence: Was für Maduro gilt, gilt für Macron noch lange nicht!

Dieser Frage geht Flo Osrainik in seinem Artikel nach.

Nicht "Putsch" ist im Zusammenhang mit den Ereignissen in Venezuela das Wort der Stunde, sondern "Heuchelei". Was wäre zum Beispiel, wenn das gleiche in Frankreich passieren würde? RT-Gastautor Flo Osrainik zieht einen interessanten Vergleich.