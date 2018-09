New York Times bestätigt: US-Regierung plant militärischen Umsturz in Venezuela

Quelle: AFP Venezuela im Visier: Beratergespräche im Weißen Haus ...

Die USA sollen gemeinsam mit Militärs aus Venezuela einen Putsch geplant haben. Die Regierung in Caracas verurteilt das scharf. Das Weiße Haus dementierte zunächst nicht eindeutig. Die USA setzen damit eine lange Tradition an Putschen in Lateinamerika fort.