Millionen Kubaner beteiligen sich an Verfassungsreform – Homo-Ehe stark umstritten

Quelle: Reuters Ein Kubaner liest sich den letzten Entwurf der neuen Verfassung durch, über die er im Februar abstimmen kann.

Die Vorbereitungen für die Volksabstimmung über die neue Verfassung in Kuba laufen auf Hochtouren. Nach einem monatelangen Diskussionsprozess in der Bevölkerung liegt das Ergebnis nun in Händen der acht Millionen Stimmberechtigten. Sie haben das letzte Wort.