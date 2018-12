Direkte Demokratie in Aktion: Millionen Kubaner beteiligen sich an Verfassungsprozess

Quelle: www.globallookpress.com © ZUMAPRESS.com/Alejandro Ernesto Volksversammlung in der kubanischen Hauptstadt Havanna, August 2018.

Ganz Kuba ist derzeit in den Prozess involviert, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Hunderttausende Versammlungen wurden durchgeführt. Der Karibikstaat erweist sich als reformfähig, will aber an seinen sozialistischen Grundsätzen festhalten.