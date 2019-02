Venezuela: Guaidó kündigt humanitäre Hilfslieferung an

Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó nimmt an einer Kundgebung zum Gedenken an den Tag der Jugend und zum Protest gegen die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Caracas teil, 12. Februar 2019.

Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó sagte am Dienstag, dass die humanitäre Hilfe am 23. Februar in Venezuela eintreffen werde. Caracas hat wiederholt angeprangert, dass dies der erste Schritt für eine militärische Intervention in dem Land sei.

Der selbsternannte "verantwortliche Präsident" Juan Guaidó kündigte am Dienstag an, dass die "humanitäre Hilfe", die von der Opposition des südamerikanischen Landes beantragt wurde, am 23. Februar nach Venezuela kommen werde.

Die humanitäre Hilfe wird so oder so nach Venezuela gelangen.

Dies betonte Guaidó, der die Streitkräfte des südamerikanischen Landes erneut aufforderte, "zu rebellieren" und die Einreise von Sendungen zu ermöglichen. Guaidó sieht Maduros Präsidentschaft als illegitim an, während Maduro sagt, dass ein von den USA unterstützter Putsch versucht, ihn zu verdrängen.

Darüber hinaus forderte Guaidó die Venezolaner auf, am 23. Februar eine "Karawane" in die Grenzgebiete zu organisieren, um die Hilfe zu bekommen.



In früheren Reden sagte er, dass es drei Sammelstellen für die Hilfe geben wird: eine in Kolumbien, eine weitere in Brasilien und eine auf einer Karibikinsel, deren Namen er nicht genannt hat.



Letzte Woche zeigten venezolanische Oppositionsführer zusammen mit dem US-Botschafter in Kolumbien, Kevin Whitaker, der Öffentlichkeit die Sammlung von Gütern in der kolumbianischen Gemeinde Cúcuta an der Grenze zu Venezuela.

Brasilien kündigt Sammelzentrum an



Unterdessen wird die brasilianische Regierung in den nächsten Tagen ein Sammelzentrum für humanitäre Hilfe für Venezuela in der nördlichen Grenzstadt Boa Vista einrichten, sagte die Gesandte der venezolanischen Opposition in Brasilia am Dienstag.

Maria Teresa Belandria, die von der brasilianischen Regierung als Botschafterin Venezuelas anerkannt wurde, sagte, sie werde sich am Mittwoch mit dem brasilianischen Verteidigungsminister treffen, um über die Logistik zu sprechen und um Hilfe von den Vereinigten Staaten, Brasilien und möglicherweise Kanada zu erhalten.



Sie sagte ferner, dass kein Militärangehöriger an der Übernahme der Hilfe über die Grenze nach Venezuela beteiligt sein wird, wenn Lebensmittel und medizinische Versorgung transportiert werden, sondern nur venezolanische Bürger.

"Ich fordere die Nationalgarde, die Armee, die Luftwaffe und die Marine auf, die humanitäre Hilfe ins Land zu lassen. Das venezolanische Volk braucht sie, sogar Familien des Militärs", sagte sie Reportern, während sie einen kleinen Anti-Maduro-Protest in Brasilien leitete.



Während einer Oppositionsdemonstration im Osten Caracas' berichtete Guaidó, dass 250.000 Menschen sich für die Bewegung "Freiwillige für Venezuela" auf nationaler und internationaler Ebene angemeldet haben, um bei der Organisation und Bereitstellung von Hilfsgütern zu helfen.



Er sagte, dass die registrierten Personen am kommenden Samstag, den 16. Februar, eine Nachricht erhalten werden, um ein offenes Rathaus zu besuchen und damit zu beginnen, die Verteilung der Lieferungen zu organisieren.

Eine Show namens "Humanitäre Maßnahme"

Am vergangenen Freitag erklärte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, dass man versuche, "mit einer Show namens humanitäre Maßnahme die nationale Souveränität zu verletzen".

Wenn Sie Venezuela helfen wollen, geben Sie das Geld frei, das Sie uns blockiert haben,"

sagte er unter Bezugnahme auf die von den USA gegen das Land verhängten Sanktionen, einschließlich der Blockade von Milliarden Dollar.



Maduro, der der Ansicht ist, dass die humanitäre Hilfe der Vorwand für eine militärische Intervention in dem Land ist, forderte dazu auf, die Lieferungen an die Bevölkerung von Cúcuta zu geben, die unter besorgniserregenden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen leidet.

Mehr zum Thema - Gegen US-Intervention: Maduro beginnt größtes Kriegsmanöver der Geschichte Venezuelas