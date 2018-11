Putin spricht mit BRICS-Partnern: Verlust des Vertrauens in internationale Beziehungen

Quelle: Reuters Der brasilianische Präsident Michel Temer, der russische Präsident Wladimir Putin, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der chinesische Präsident Xi Jinping und der indische Premierminister Narendra Modi in Buenos Aires.

Am Rande des G20-Gipfels fand ein Treffen der Staatschefs der BRICS statt. In seiner Rede ging der russische Präsident Putin auf gemeinsame Herausforderungen ein, darunter einseitige Sanktionen, die Lage in Syrien und den Austritt der USA aus dem INF-Vertrag.