Mehrere Verletzte bei Giftgasangriff auf Aleppo

Quelle: Sputnik Mehrere Verletzte bei Giftgasangriff auf Aleppo (Archivbild)

Am Samstagabend haben Terrorgruppierungen, die sich in der Deeskalationszone Idlib befinden, die nordwestlichen Viertel von Aleppo unter Beschuss genommen. Nach Angaben des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien enthielten die 120-Millimeter-Geschosse höchstwahrscheinlich Chlor. Bei der Attacke wurden nach Angaben eines städtischen Krankenhauses 73 Menschen verletzt, unter ihnen vier Kinder. Alle Betroffenen wiesen Symptome wie Atemnot und tränende Augen auf.