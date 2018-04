Ron Paul: Assad hat keinen Grund für Giftgasangriff, US-Interventionsbefürworter schon

Quelle: Reuters Der syrische Präsident Baschar al-Assad bei Kämpfern der syrischen Armee in Ost-Ghuta, 18. März 2018.

Washington und die US-Medien scheinen keine Zweifel an der Schuld der syrischen Regierung an dem angeblichen Giftgas-Vorfall in Duma zu haben. Doch die weitaus solideren Motive haben diejenigen, die wollen, dass Amerika in Syrien bleibt, meint Ron Paul.