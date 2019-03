Deutschland sperrt Luftraum für Boeing 737 Max 8

Quelle: www.globallookpress.com Zumindest diese Boeing 737 Max 8 stürzt nicht so leicht ab: Ein 1:40 Modell der Boeing 737 Max 8 auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld, 2016

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien wird der deutsche Luftraum für Maschinen dieses Typs gesperrt. Das sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Dienstag in Berlin auf Anfrage. Zuvor hatte Großbritannien bereits diesen Schritt getätigt.