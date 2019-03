Nach Unglücksserie: London verbannt alle Boeing 737 MAX 8 aus britischen Luftraum

Die britische Zivilluftfahrtbehörde hat am heutigen Dienstag ein Verbot von Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX 8 im britischen Luftraum verkündet. Großbritannien zieht damit Konsequenzen aus zwei tödlichen Unfällen mit diesem Boeing-Typ in den letzten Monaten.

Erst am 11. März stürzte eine 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines sechs Minuten nach dem Start am Sonntag auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi ab. Alle 157 Menschen an Bord starben. Die Tragödie folgte dem Absturz der Boeing 737 MAX 8 von Lion Air im Oktober 2018, bei dem ebenfalls alle 189 Passagiere und Besatzungsmitglieder starben.

Die britische Zivilluftfahrtbehörde erklärte zum Startverbot aller Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX 8:

Unsere Gedanken gehen an alle, die von dem tragischen Vorfall in Äthiopien am Sonntag betroffen sind. Die britische Zivilluftfahrtbehörde hat die Situation jedoch genau beobachtet, da wir aber derzeit nicht über ausreichende Informationen aus dem Flugdatenschreiber verfügen, haben wir vorsorglich die Anweisung erteilt, kommerzielle Passagierflüge von jedem ankommenden und abfliegenden Betreiber zu stoppen oder den britischen Luftraum überfliegen.

Die Luftfahrtbehörde füge hinzu, dass ihre Sicherheitsrichtline bis auf Weiteres in Kraft sein wird. Die Behörde gab an in "engem Kontakt mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und den Aufsichtsbehörden der Industrie" zu stehen. Derzeit sind in Großbritannien fünf der Unglücksmaschinen registriert und in Betrieb. In dieser Woche war geplant, dass eine sechste Boeing-Maschine den Betrieb aufnimmt.

Die Ankündigung Großbritanniens folgt auf ähnliche Sicherheitsmaßnahmen in Australien, China, Indonesien, den Kaimaninseln, Äthiopien, der Mongolei und Marokko. Am Dienstag verkündeten Südafrika, Singapur und Vietnam ebenfalls, dass diese Maschinen auf ihrem Hoheitsgebiet nicht starten oder landen dürften. In Indien wurden die Bedingungen für den Flugbetrieb der Beong Max 8 Maschinen verschärft. Von deutscher Seite sind bisher keine Pläne für eine Sperrung des Luftraums für Boeing-Flugzeuge vom Typ 737 Max 8 bekannt.