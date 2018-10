Was die Bundeswehr nicht in den Griff bekommt: Land fordert nach Moorbrand bessere Zusammenarbeit

Nach dem Großbrand auf dem Waffenübungsgelände im Emsland hatte sich das Land Niedersachsen zurückhaltend gezeigt. Bis zu dieser Woche.

Wenn es die Bundeswehr "nicht allein in den Griff bekommt"

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den militärischen Stellen gebe es "viele Punkte", die verbessert werden müssten, sagte Mirko Temmler, Referatsleiter für Katastrophenschutz im niedersächsischen Innenministerium.

Wir werden ganz klar einfordern, dass wir in die Vorplanungen für Szenarien, die die Bundeswehr vielleicht nicht mehr alleine in den Griff bekommt, einbezogen werden", so Temmler gegenüber der Nordwest-Zeitung (NWZ).