Bischofskonferenz stellt sich Missbrauch in der katholischen Kirche

In vielen Ländern kommen seit Jahren Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche an den Tag. Geistliche haben Kinder und Jugendliche jahrelang sexuell missbraucht, die etwa als Schüler oder Ministranten in ihrer Obhut waren. Eine echte Aufklärung gab es nicht.