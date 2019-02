Papst: Nonnen wurden von Priestern missbraucht und sexuell versklavt

Quelle: Reuters © Amr Abdallah Dalsh Katholische Nonnen beim Gebet

Jetzt aber sei alles wieder unter Kontrolle in den Rängen der katholischen Kirche, so der Papst. Man arbeite an der Aufklärung der Fälle, in denen sich Priester an Nonnen vergangen haben sollen. In diesem Monat wird es eine Bischofskonferenz zu sexuellen Verbrechen an Kindern durch die katholische Kirche geben.