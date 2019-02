Neues Buch über Scheinheiligkeit des Vatikans: 80 Prozent aller Priester seien homosexuell

Quelle: Reuters Neues Buch enthüllt Vatikans Scheinheiligkeit: 80 Prozent aller Priester homosexuell (Symbolbild)

Je homophober die Priester seien, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst homosexuell sind. Das behauptet der französische Journalist Frederic Martel in seinem neuen Buch "In the closet of the Vatican" (zu Deutsch etwa: Hinter den Türen des Vatikan). Ihm zufolge seien etwa 80 Prozent der Priester schwul.