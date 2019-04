"Handeln Sie zum Nutzen beider Länder" – Petition gegen weitere antikubanische US-Sanktionen

Quelle: Reuters Seltene Eintracht: Vor dem Ernest Hemingway-Museum in Havanna stehen die Flaggen der USA und Kubas.

In einem offenen Brief an US-Außenminister Mike Pompeo fordert die US-amerikanische Non-Profit-Organisation "Cuban Americans for Engagement" (CAFE), keine weiteren US-Sanktionen gegen die Karibikinsel zu verhängen und das Embargo aufzuheben.