"Zusammenbruch und Chaos unvermeidbar" – Topökonom Peter Schiff sieht USA am Abgrund

Ruinen im verlassenen ehemaligen Packard Autowerk in Detroit, Michigan. Das Packard Werk war eine 3,5 Millionen Quadratfuß große Autofabrik, die 1911 fertiggestellt wurde. Der Großbetrieb wurde 1958 eingestellt, obwohl das Werk bis in die 1990er Jahre hinein in begrenztem Umfang genutzt wurde.

Er ist nicht irgendein US-Ökonom: Peter Schiff gehört zu der seltenen Spezies von Finanzexperten, die den Crash von 2007 vorausgesagt haben. Nun warnt Schiff vor der nächsten Krise, die sogar noch schwerwiegender ausfallen werde, als die letzte.

Unruhige Zeiten an den Börsen: Der Kurseinbruch der US-Aktien am Dienstag, nach einem massiven Ausverkauf an den Weltmärkten, wird von einigen Analysten als Zeichen dafür gesehen, dass noch weitere dunkle Wolken aufziehen werden. Der erfahrene US-Finanzexperte Peter Schiff äußerte sich in einem Gespräch mit RT America sehr besorgt.

Nach dem dramatischen Rückgang am Dienstag erholten sich die US-Aktien zwar wieder, schlossen aber nach einer wilden Achterbahnfahrt an der Wall Street tiefer. Als die Schlussglocke ertönte, war der Dow Jones 126 Punkte oder 0,5 Prozent gefallen und hatte einen Großteil seiner Verluste wieder ausgeglichen. Die Nasdaq verlor 0,4 Prozent, während der S&P 500 ganze 15 Punkte verlor und um 0,6 Prozent zurückging.

Laut Schiff, derzeit CEO von Euro Pacific Capital, steuert der Aktienmarkt definitiv auf eine weitere Baisse zu.

Alle Zeichen sind bereits da. Sieh dir an, was da draußen passiert. Die Aktienmärkte fallen, 40 Prozent des S&P befinden sich bereits in einer Baisse. Betrachten Sie Eigenheimbauer, die Wohnungsbestände, die Finanzen, die Einzelhändler - all das sind die gleichen Dinge, die 2007 passiert sind und zu dieser Krise geführt haben", so Schiff gegenüber RT America.

Schiff erlangt große Bekanntheit, weil er als einer der wenigen Ökonomen die Finanzkrise von 2007 klar vorhergesehen hatte. Damals verglich Schiff die Situation mit der Titanic und sagte in mehreren Interviews:

Wir stehen am Rande einer großen, schweren Rezession, die wahrscheinlich Ende dieses Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres beginnen wird. Der Immobilienmarkt beginnt sich gerade erst zu entwirren. Wir sehen hier die Spitze des Eisbergs."

Nun fordert der Ökonom die Menschen dazu auf, sich nicht nur auf eine Wirtschaftskrise, sondern auch auf eine politische Krise vorzubereiten. Laut Schiff wird der US-Dollar die größten Verluste erleiden. Das bleibe nicht ohne Auswirkungen auf den Lebensstandard der US-Amerikaner:

Also, was Sie tun müssen, ist, sich aus den Vermögenswerten in US-Dollar zurückzuziehen. Der Dollar wird zusammen mit dem amerikanischen Lebensstandard das größte Opfer sein.

Er betonte, dass die ausländischen Aktienmärkte, insbesondere die Schwellenländer, die derzeit durch den starken Dollar belastet sind, einen starken Anstieg verzeichnen würden. Laut Schiff werden die dortigen Märkte "einen Boom erleben, wenn der Dollar schwächer wird".

"Schauen Sie sich den Goldpreis an, der weitere acht Dollar gestiegen ist, er steht immer noch auf etwa 1.230 Dollar, doch der Goldpreis wird neue Höhen erklimmen, er stand bei 1.900 Dollar im Jahr 2011, es wird diesmal viel höher gehen", fügte der Analyst hinzu. Laut dem Ökonomen stellt die Verschuldung der US-Haushalte in Höhe von etwa 15 Billionen Dollar ein entscheidendes Problem für den Lebensstandard in den USA dar.

"Jeder ist mit Schulden beladen, und es ist nicht so, als hätten wir dieses monetäre Experiment ohne viel Schulden begonnen. Wir hatten 2008 eine Menge Schulden. Tatsächlich ging es bei der Finanzkrise um Schulden, es ging um unsere Unfähigkeit, die Schulden zu bedienen, die wir hatten," so Schiff weiter. Und er ergänzte:

Aber anstatt das Problem anzugehen und die Schulden zu tilgen, führte uns die Federal Reserve auf den Primelpfad in viel tiefere Schulden, indem sie die Zinssätze bei Null hielt und sie so lange hielt. Die Federal Reserve ermutigte eine übermäßig verschuldete Nation, noch mehr Geld zu leihen."

Der Experte betonte, dass Zinserhöhungen die aktuelle Situation nur verschlimmern würden, da alle Bereiche der US-amerikanischen Gesellschaft bis zum Anschlag verschuldet seien, einschließlich Einzelpersonen, Unternehmen, der Bundesregierung, der Bundesstaaten und der lokalen Regierungen. Der Ökonom malt ein düsteres Bild:

Also, jeder hat Schulden. Und weißt du was? Die Zinssätze steigen jetzt, und das bedeutet, dass es teurer wird, diese Schulden zu bedienen. Und das wird ein Problem sein, genau wie die Hypothek mit variabler Rate ein großes Problem im Jahr 2008 war, als diese Schulden rückgeführt werden mussten. […] Die Leute konnten es sich nicht leisten, zu bezahlen. Nun, das Gleiche wird auf nationaler Ebene geschehen. Die Raten wachsen, und auch wir sind zu pleite, um zu bezahlen.

Laut Schiff gibt es keine Möglichkeit, das Chaos zu vermeiden und die Dinge zu normalisieren. "Es ist unmöglich, denn in der Tat haben wir es so lange am Laufen gehalten, dass der Zusammenbruch nur viel größer sein wird. Und je früher wir dieser Realität ins Auge sehen, desto besser. Aber kein Politiker will sich dieser Realität stellen, er will so tun, als wäre alles toll."

Die von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Steuersenkungen würden auch die aktuellen Sorgen um Aktien, Wirtschaft und Lebensstandard verschärfen, so Schiff. "Wenn die Regierung weniger Einnahmen sammelt, dann werden die Defizite größer und so muss die Regierung noch mehr Geld leihen, und das wird ein noch größeres Problem", sagte er. In seinen Lösungsansätzen greift der Analyst allerdings auf althergebrachte neoliberale Rezepte zurück. Die USA bräuchten "weniger Regierung", aber das wolle niemand, einschließlich US-Präsident Donald Trump. Der sei jetzt sogar "der Verteidiger der Sozialversicherung und der Krankenversicherung".

Zudem wolle Trump ein weiteres nukleares Wettrüsten starten und einen Wettkampf um den Weltraum beginnen. Es gehe ihm darum, noch mehr Geld auszugeben und gleichzeitig Steuern zu senken – das sei absolut leichtsinnig.