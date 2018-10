Putin: Russland wird gezwungen, sich vom US-Dollar zu verabschieden

Sanktionen zwingen Russland, alternative Abrechnungswährungen zum US-Dollar zu finden, um die Sicherheit der Wirtschaft des Landes zu gewährleisten, so Präsident Wladimir Putin. Die USA würden selbst das Vertrauen in den US-Dollar untergraben.

Am Donnerstag nahm Wladimir Putin an der Plenarsitzung des Waldai-Forums in Sotschi teil und erklärte:

Wir bewegen uns auf die Entdollarisierung der Wirtschaft zu. Wir tun dies nicht, weil wir den US-Dollar untergraben wollen, sondern weil wir unsere Sicherheit gewährleisten wollen. Wir sind ständig mit Sanktionen konfrontiert, sie geben uns nicht die Möglichkeit, mit dem US-Dollar zu arbeiten.

Die Alternative zum US-Dollar könnte ein Korb nationaler Währungen werden, ein Instrument, das von den BRICS-Ländern entwickelt wird. Der russische Präsident sagte dazu:

Wenn solche Werkzeuge erfunden werden, wird es möglich sein, vom US-Dollar wegzukommen. Sobald dies geschieht, wird der US-Dollar harte Zeiten haben.

Wladimir Putin wies darauf hin, dass die USA eine Reihe von Ländern regelrecht dazu zwingen, den US-Dollar im internationalen Zahlungsverkehr aufzugeben. Er betonte, dass das ein typischer Fehler eines Imperiums sei und dass die USA das Vertrauen in den US-Dollar als einheitliche Währung untergraben. Bezüglich der Situation mit den europäischen Staaten und dem Iran sagte der Präsident: