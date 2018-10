Angst vor dem Dollar-Crash: Schwellenländer horten Gold

Länder auf der ganzen Welt wenden sich dem Gold zu, da die Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft steigt. Handelskriege und die aggressive Politik der USA bringen die Schwellenländer laut Analysten dazu, sich von US-Dollar-Anlagen zurückzuziehen.

"In naher Zukunft könnten wir eine große Veränderung der Spielregeln beobachten. Zu Beginn des Jahres waren die Entwicklungsländer die ersten, die eine Panik bei den Investoren verspürten. Wenn eine Krise in Lateinamerika und Südasien niemanden überrascht, ist es jetzt an der Zeit, sich um die größten Volkswirtschaften der Welt zu sorgen", sagte Mikhail Mashchenko, ein Analyst im sozialen Netzwerk für Investoren eToro in Russland und der GUS, gegenüber RT. Er fügte hinzu:

Die aggressive US-Politik der letzten Jahre hat einige Länder gezwungen, nach einer Alternative zum Dollar zu suchen und ihre Goldreserven aufzustocken. Die Sorge um das zukünftige Wachstum der Weltwirtschaft ist ein zusätzlicher Kaufanreiz. Viele stellen den Protektionismus von Donald Trump in Frage.

Es gibt Anzeichen dafür, dass das vom US-Dollar dominierte globale Finanzsystem zusammenbrechen könnte, erklärte der Analyst Denis Lisitsyn vom Finanzinstitut FinIst. Zu diesen Zeichen gehören die unkontrollierte Emission von Geld aus verschiedenen Ländern, ein Anstieg der US-Zinsen, Handelskriege, der schnelle Anstieg der Energiepreise sowie geopolitische Spannungen in Syrien, Irak und der Krieg im Jemen, erläuterte er.

Viele Länder kaufen Gold im Voraus. Sie verstehen, dass Papiergeld ständig von der Inflation aufgefressen wird, Aktien im Krisenfall stark an Wert verlieren und ausländische Einlagen konfisziert oder eingefroren werden können", sagte er.

Ungarn, Polen, Russland, China, Indien, die Türkei und Saudi-Arabien horten alle Gold, so Vladimir Rozhankovsky, Experte am Internationalen Finanzplatz:

Es gibt nur wenige Alternativen zu US-Staatsanleihen in Bezug auf Volumen und Marktliquidität, aber vorsichtigere Länder wollen ihre Reserven erhöhen. Gold ist in der Tat die einzige Alternative. Selbst für diejenigen, die nicht daran glauben.

Unter diesen Bedingungen betrachten viele Zentralbanken Gold als traditionellen sicheren Hafen, der es ihnen ermöglicht, sich gegen mögliche Turbulenzen an den Märkten abzusichern, sagt Mark Goihman, führender Analyst bei TeleTrade. "Schließlich wächst Gold in Krisenzeiten meist im Preis, und es kann als zusätzliche Unterstützung für die nationale Währung dienen. Viele Länder, insbesondere China und Russland, wenden sich dem Gold zu, im Gegensatz zur Abhängigkeit von der Dominanz des Dollars. Sie reduzieren Dollar-Vermögenswerte in ihren Reserven", sagte er.

Nicht nur China und Russland setzten auf Gold, bemerkte Lisitsyn. Deutschland führte mehr als 300 Tonnen Gold zurück und die Niederlande holten etwa 100 Tonnen Gold zurück. Die Türkei kaufte letztes Jahr 187 Tonnen Gold und repatriiert ebenfalls Gold von der US-Notenbank .

Auch der Iran verwendete Gold, um seine Wirtschaft zu stabilisieren. "Der Iran war gezwungen, auf Goldzahlungen umzusteigen. Die schwache Wirtschaft und die steigende Inflation zwangen Teheran, Goldgeld auf den Inlandsmarkt zu werfen. Danach stabilisierte sich die Wirtschaft, und die Währung wurde stärker", sagte Lisitsyn.

Viele Nachbarländer, wie die Türkei, profitierten ebenfalls von Goldabrechnungen mit dem Iran. Die Türkei verzeichnete eine positive Handelsbilanz und eine Stabilisierung der Lira", erklärte er.

