Schöne Bescherung: Kind findet unter Christbaum Adolf Hitlers "Mein Kampf" statt "Minecraft"

Ähnlich klingende Wörter führen oft zu Missverständnissen. Insbesondere trifft das auf Fremdwörter oder Begriffe aus Bereichen zu, mit denen man selten in Berührung kommt. Ein Opa hat mit seinem Weihnachtsgeschenk für seinen Enkel auch viele Erwachsene überrascht.

Seit dem 25. Dezember macht ein auf Twitter veröffentlichtes Video die Runde, das die Kluft zwischen den Generationen veranschaulicht. In der Aufnahme sieht man die Reaktion eines Kindes, eines Vaters und eines Großvaters auf ein peinliches Weihnachtsgeschenk. Dabei hat der Großvater seinem Enkel ganz bestimmt nur eine Freude bereiten wollen, als er ihm Adolf Hitlers Buch "Mein Kampf" unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Der Verfasser des Videos erklärt seinem Vater auf Französisch, dass sich der Junge nicht die Nazi-Programmschrift, sondern das ähnlich klingende Computerspiel "Minecraft" gewünscht habe.

MAIS IL A CONFONDU MINECRAFT AVEC LE LIVRE D'HITLER MEINKAMPF 💀💀💀 pic.twitter.com/dBKNdOqyi0 — DJALA (@DjalaShady) December 25, 2019

Wie erwartet, hat das Video eine Welle von zwiespältigen Reaktionen in sozialen Netzwerken ausgelöst. Während die einen sich über die Aufnahme kaputtlachen, zweifeln die anderen an ihrer Authentizität.

In der Tat handelt es sich um ein vom Komiker Yann Stotz inszeniertes Video. In einem Kommentar für das französische Blatt 20 Minuteserzählt der Mann, wie er schon vor drei Jahren auf die Idee gekommen ist. Im von Stotz persönlich veröffentlichten Originalvideo ist deutlich zu sehen, dass es sich in der Tat nicht um Adolf Hitlers Buch handelt, sondern um ein Buch von Jules Verne mit einem aufgeklebten "Mein Kampf"-Deckblatt.