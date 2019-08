Moskau: Demonstranten fordern erneut Wahlzulassung oppositioneller Kandidaten - Hunderte Festnahmen

Am 8. September findet in Moskau die Wahl des Stadtparlaments statt. Die lokale Wahlbehörde hat die Kandidatur mehrerer Politiker wegen Unregelmäßigkeiten in den eingereichten Unterschriftslisten abgewiesen. Die Oppositionellen rufen ihre Anhänger erneut auf die Straße.