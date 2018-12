Italienisches Geld unterstützt russisches Flüssiggasprojekt in der Arktis

Quelle: Sputnik

Der russische Energieriese Nowatek und die italienische Exportkreditagentur SACE haben eine Vereinbarung über die strategische Zusammenarbeit in Flüssiggas-Projekten, einschließlich Arctic LNG 2, unterzeichnet, so das russische Unternehmen am Mittwoch.