Saudi-Arabien will 5 Milliarden US-Dollar in Russlands LNG-Projekt in der Arktis investieren

Riad ist bereit, fünf Milliarden US-Dollar in das LNG-2-Projekt in der russischen Arktis zu investieren. Das verkündete der Leiter des Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitriew, am Dienstag auf einem Investitionsforum in Saudi-Arabien.

Nach Angaben des Russian Direct Investment Fund (RDIF) will Saudi-Arabien fünf Milliarden US-Dollar in ein zukünftiges russisches Projekt zur Förderung und Verflüssigung von Erdgas (LNG-Gas) in der Arktis investieren. Zuvor sagte der saudische Energieminister Khalid al-Falih, dass das Königreich die Möglichkeit in Betracht ziehe, der zweitgrößte Investor in dem von Nowatek, dem größten unabhängigen Gasproduzenten Russlands, geleiteten Projekt zu werden. Dabei gab der Minister jedoch keine Details über den möglichen Anteil Saudi-Arabiens am Projekt bekannt.

Im Mai kündigte der französische Energiekonzern Total, der 19 Prozent der Anteile an Nowatek hält und sich an der Entwicklung des ersten LNG-Projekts des Unternehmens in Jamal beteiligt, Pläne zum Kauf einer zehnprozentigen Beteiligung am Arctic LNG 2 Enterprise an, das angeblich einen Wert von rund 25,5 Milliarden US-Dollar haben könnte. Das gemeldete Investitionsvolumen des französischen Unternehmens beläuft sich dabei auf 2,55 Milliarden US-Dollar.

Das Projekt stieß bei internationalen Partnern Russlands auf großes Interesse. Nach Angaben von Nowatek-Chef Leonid Michelson sollen solche Unternehmen wie der chinesische Öl- und Gaskonzern CNPC, der Energieriese Saudi Aramco, das südkoreanische öffentliche Erdgasunternehmen KOGAS sowie japanische Investoren Interesse an dem Projekt bekundet haben.

Das Unternehmen hat vor, bis zu 40 Prozent des Arctic LNG-2-Projekts an ausländische Partner zu verkaufen. Die endgültige Investitionsentscheidung kann angeblich in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres getroffen werden, wobei die erste Ladung voraussichtlich Ende 2023 anlaufen wird.

Arctic LNG 2 ist ein riesiges Flüssiggasprojekt auf der Halbinsel Gydan in Nordsibirien, das eine Produktionskapazität von rund 19,8 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr haben soll. Die Produktion des Projektes soll auf die internationalen Märkte und in gleicher Weise geliefert werden, wie es bei dem LNG-Projekt Jamal der Fall ist. Es wird eine Flotte von LNG-Tankern der Eisklasse eingesetzt, die in der Lage sein werden, die Nordseeroute Russlands zu nutzen, um ihre LNG-Frachten nach Asien zu liefern.

