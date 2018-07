Finale mit Wladimir Iljitsch: Kommunisten freuen sich über Lenin-Statue vor WM-Stadion in Moskau

Quelle: Reuters Die Bronzestatue von Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924) vor dem Moskauer Luschniki-Stadion

Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation äußert ihren Stolz, dass eine Statue von Revolutionsführer Lenin vor dem wichtigsten WM-Stadion in Moskau an das sowjetische Erbe erinnert. Im Luschniki-Stadion wird am 15. Juli das WM-Finale stattfinden.