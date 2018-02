US-Geheimdienste: Bitte keine chinesischen Smartphones benutzen!

US-Geheimdienste raten der amerikanischen Bevölkerung, keine Smartphones der chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE zu nutzen. Wie die Chefs von fünf Geheimdiensten, darunter der NSA und der CIA, sowie der FBI-Direktor am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats darlegten, berge die Nutzung dieser Smartphones erhebliche Sicherheitsgefahren. So erklärte FBI-Chef Chris Wray:

Wir sind zutiefst besorgt über die Risiken, einem Unternehmen, das einer ausländischen Regierung verpflichtet ist, die nicht unsere Werte teilt, Machtpositionen in unseren Telekommunikationsnetzwerken zu gewähren.

China erhalte auf diese Weise potenziell die Möglichkeit, "Druck auszuüben oder die Kontrolle über unsere Telekommunikationsinfrastruktur zu übernehmen". Informationen könnten "böswillig modifiziert oder gestohlen" sowie "unentdeckt Spionage betrieben" werden, so Wray.

NSA-Direktor Michael Rogers sprach von einer "Herausforderung, die nur noch größer werden wird". Man müsse sich lange und intensiv mit solchen Firmen beschäftigen, sagte der Geheimdienstchef.

Als weltweit zweitgrößter Smartphone-Produzent versucht Huawei schon seit Jahren, sich stärker auf dem US-Markt zu engagieren. Die erstmals 2012 erhobenen Vorwürfe, die Geräte des Unternehmens könnten von Peking zu Spionagezwecken missbraucht werden, machen dieses Anliegen nicht gerade einfach.

Auch der jüngste Versuch Huaweis, seine Smartphones über den US-Telekommunikationskonzern Verizon auf den amerikanischen Markt zu bringen, scheiterte. Nach politischem Druck nahm Verizon Ende Januar von diesem Vorhaben Abstand. Wochen zuvor war ein ähnlicher Deal mit dem US-Unternehmen AT&T unter vergleichbaren Umständen geplatzt, nachdem Kongressabgeordnete den Anbieter zu diesem Schritt gedrängt hatten.

In einer von CNBC zitierten Stellungnahme äußert sich das chinesische Unternehmen zu den Vorwürfen der US-Geheimdienste wie folgt:

Huawei ist sich einer Reihe von Aktivitäten der US-Regierung bewusst, die offenbar darauf abzielen, die Geschäfte von Huawei auf dem US-Markt zu unterbinden. Huawei genießt das Vertrauen von Regierungen und Kunden in 170 Ländern weltweit und stellt kein größeres Risiko für die Cybersicherheit dar als jedes andere Telekommunikationsunternehmen, da wir gemeinsame globale Lieferketten und Produktionskapazitäten nutzen.

Der Verdacht, das Vorgehen der USA könnte weniger Sicherheitsbedenken geschuldet sein als vielmehr dem Versuch, die chinesische Konkurrenz vom US-Markt zu drängen, macht in Peking die Runde. Dipomatisch formulierte der chinesische Außenminister Geng Shuang laut Reuters:

Wenn selbst die Vereinigten Staaten denken, sie wären von Bedrohungen umgeben, was sollen dann erst andere Länder machen? Ich weiß nicht, woher das Gefühl der Unsicherheit in den USA herkommt. Aber ich möchte betonen, dass es in dieser Welt keine absolute Sicherheit gibt. Die Sicherheit eines Landes kann nicht über die Sicherheit eines anderen Landes gestellt werden.