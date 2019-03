Neuseeländische Kette verkauft Peterson-Bücher wieder

Neuseelands größte Buchhandelskette Whitcoulls verkauft die Bücher des umstrittenen kanadischen Bestseller-Autors Jordan Peterson wieder. Am Mittwoch standen das Sachbuch "12 Rules for Life. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt" und andere Peterson-Bücher wieder in den Regalen.