Zahl der Toten bei Gasexplosion in Russland steigt auf mindestens vier

Bei der Gasexplosion in einem Wohnhaus im Süden Russlands sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte entdeckten am Dienstag die Leichen von drei Vermissten unter den Trümmern, wie russische Medien berichteten.

Das Schicksal eines Mädchen war am Abend noch unklar. Am Vortag konnte eine Frau nur noch tot aus dem teilweise zerstörten Wohnhaus in der Stadt Schachty geborgen werden. Ihr Mann und ihr Kind kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt wurden sieben Menschen aus den vier zerstörten Wohnungen gerettet.

Bei der Explosion stürzten Teile des Gebäudes ein. Die Rettungskräfte gestalten sich nach Angaben der Behörden als schwierig, weil Teile der umliegenden Wohnungen einstürzten drohten. Das Unglück in Schachty, etwa 900 Kilometer südlich von Moskau, wurde nach ersten Ermittlungen durch ein Gasleck ausgelöst.

Erst am Silvestertag hatte eine Gasexplosion in der Stadt Magnitogorsk in Sibirien einen Teil eines großen Plattenbaus zum Einsturz gebracht. Dabei waren 39 Menschen getötet worden. (dpa)

