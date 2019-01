Erdgasexplosion in Wohnhaus in Russland – eine Tote, vier Vermisste, Kind aus Trümmern gerettet

Quelle: Sputnik Erdgasexplosion in Wohnhaus in Russland – eine Tote, vier Vermisste, Kind aus Trümmern gerettet (Mitarbeiter des russischen Katastrophenschutzes am Haus Nr. 16 in der Chabarow-Straße in Schachty im Rostow-Oblast. Zu sehen sind die zerstörten Wohnungen und die Erdgas-Zuleitung zu den Wohnhäusern)

Eine weitere Erdgasexplosion in einem Wohnhaus erschüttert Russland: Diesmal hat es die Stadt Schachty in der Rostow-Oblast im Süden des Landes erwischt, wo sich am Montagmorgen im obersten Stockwerk eines neunstöckigen Wohngebäudes aus Ziegelstein, Baujahr 1993, ein Gemisch aus Erdgas und Luft entzündet hat. Bei der Explosion kollabierten Teile des achten und siebten Stockwerks; im sechsten wurden Risse in den Wänden gemeldet. Bisher wurde ein Todesopfer bestätigt – eine Frau.