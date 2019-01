Waffenschmuggel in Groß­ka­li­ber – Ukrainer mit Haubitze an polnischer Grenze festgenommen

Quelle: Sputnik Waffenschmuggel in Groß­ka­li­ber – Ukrainer mit Haubitze an polnischer Grenze festgenommen (Archivbild: Artilleristen der ukrainischen Küstenverteidigung bei einer Übung mit D-30-Haubitze, Jahr 2008)

Ein 22-jähriger Ukrainer hat versucht, eine 122-mm-Feldhaubitze aus Polen in die Ukraine zu schmuggeln. Er wurde am 4. Januar beim Transport des auseinandergenommenen und in Kisten verpackten Geschützes am Grenzübergang zwischen den beiden Ländern im polnischen Dorohusk, Bezirk Chełm, festgenommen.