Nach China-Eklat - Modeschöpfer Dolce und Gabbana entschuldigen sich

Das Luxusmodehaus Dolce & Gabbana hat sich für Werbespots in China entschuldigt und damit auf Rassismus-Vorwürfe reagiert. "Unsere Familien haben uns immer beigebracht, die verschiedenen Kulturen in aller Welt zu respektieren und deswegen wollen wir euch um Entschuldigung bitten, sollten wir Fehler bei der Interpretation eurer [Kultur] gemacht haben", sagte Domenico Dolce in einem am Freitag auf Youtube veröffentlichten Video.