Dolce & Gabbana in Kritik wegen rassistischer Werbung - Modenschau in Shanghai abgesagt

Das italienische Modehaus Dolce & Gabbana wurde wegen einer kontroversen Online-Werbung in einen veritablen Skandal verwickelt und mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. Der Werbespot war ein Promo-Video der bevorstehenden Modenschau der Luxus-Marke, die am Mittwochabend in Shanghai stattfinden sollte. Der Eklat nötigte die Modeschöpfer schließlich dazu, die Show kurzfristig abzusagen.