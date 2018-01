Krise beigelegt: Israel und Jordanien nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf

Israel und Jordanien haben eine diplomatische Krise nach einem tödlichen Zwischenfall in der israelischen Botschaft in Amman beigelegt. Im Sommer 2017 hatte ein israelischer Wachmann zwei Jordanier auf dem Botschaftsgelände erschossen. Das israelische Außenministerium habe in einer offiziellen Mitteilung "tiefe Trauer und Bedauern" über den Vorfall ausgedrückt, sagte ein Sprecher der jordanischen Regierung nach Angaben der jordanischen Nachrichtenagentur Petra am Donnerstagabend.