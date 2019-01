Doping-Skandal: Deutsche Welle vergleicht Russland mit Nazideutschland

Joscha Weber, Leiter des Sport-Ressorts der Deutschen Welle, hat Russland in einem Meinungsartikel zum Doping-Skandal und dem Konflikt zwischen der Internationalen und der Russischen Anti-Doping-Agentur mit Nazideutschland verglichen. Das wirft Fragen auf.

von Dmitry Gukov

Joscha Weber, Leiter des Sport-Ressorts der Deutschen Welle, rügt in einem Meinungsartikel die Haltung der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegenüber Russland und ihrem russischen Pendant RUSADA als nicht hart genug und spricht von einer Begnadigung, wo noch keine Ermittlung stattgefunden hat. Das ist wenig überraschend. In der englischen und der deutschen Version des Artikels entspricht das Ausmaß der Kritik an Russland dem in den Mainstream-Medien üblichen Level.

Der Doping-Skandal wurde durch die WADA und das Internationale Olympische Komitee (IOK) vornehmlich auf US-Druck hin aus fadenscheinig fabriziertem Anlass vom Zaun gebrochen. Seitdem wird er am Köcheln gehalten – eben auch mithilfe der Deutschen Welle. Das alles ist bekannt und gewissermaßen Alltag.

Ungewöhnlich ist die Rhetorik, die der Journalist im Namen der Deutschen Welle und damit auch im Namen der Bundesrepublik Deutschland nutzt – denn nirgendwo ist eine Distanzierung des Senders von der Meinung Webers erkennbar. Gegen Ende des Artikels dreht Weber richtig auf.

RUSADA, Nazideutschland - ist doch alles Dasselbe

Am Schluss seiner Argumentation, warum man nun der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA die Akkreditierung entziehen solle, bis Russland seine angebliche Schuld eingestehe und Reue zeige, spitzt Joscha Weber seine Rhetorik zu:

Da sorgt eine sportliche Großmacht für den größten Doping-Skandal der Sport-Geschichte und die Welt-Anti-Doping-Polizei übt sich in Milde, Nachsicht und einer Politik der Umarmung. Geht's noch? Das Verhalten der WADA ist geradezu naiv.

Eben ein Meinungsartikel. Doch dann kommt der Stolperstein, der in der deutschen Version des Artikels fehlt, aber interessanterweise ausgerechnet in der russischen Version veröffentlicht wurde. Hier zieht Weber endlich die Parallele, die dann wohl der eigentliche Grund für seinen Meinungsartikel gewesen sein dürfte und hier in deutscher Übersetzung, Stand 09.01.2019 wiedergegeben wird:

Das ist so, als hätten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Alliierten plötzlich zu einer Appeasement-Politik gegenüber Nazideutschland gewechselt.

Man lasse sich das auf der Zunge zergehen: In seiner Eigenschaft als Sportjournalist und Vertreter eines deutschen Staatsmediums Ausland erreicht Joscha Weber mit nur einem Vergleich drei Dinge auf einmal.

Zuallererst holt Sportjournalist Weber martialische Rhetorik dorthin, wo sie nichts zu suchen hat – in den internationalen Sport. Gerade im Zusammenhang mit Allem, was auch nur den Beinamen "olympisch" trägt – und Weber erwähnt das Internationale Olympische Komitee IOK – ist dies unangemessen, widerspricht es doch dem Gedanken des Olympischen Friedens.

Zweitens ist die Formulierung, ganz nüchtern und unbefangen betrachtet, ein Schritt zur Eskalation des Doping-Skandals, den der Sportjournalist und Deutsche Welle-Mitarbeiter Weber geht – wird in seinem Artikel doch suggeriert, aus Russland auf Biegen und Brechen ein Schuldeingeständnis herauszuschlagen, sei ebenso wichtig wie für die Menschheit ein Sieg über Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg.

Und hier wird drittens von einem Mitarbeiter eines deutschen Staatssenders eine Parallele gezogen, die schlicht unangebracht ist: Weber setzt eines der übelsten Regime der Weltgeschichte, das von deutschem Boden aus Krieg und Grausamkeit über die Welt brachte, mit dem Land gleich, das die Welt nahezu im Alleingang von diesem Regime erlöste.

Ein interessantes Detail ist dabei, dass diese Botschaft nur an Russland gerichtet zu sein scheint: So enthielt weder die deutsche noch die englische Version des Artikels den Vergleich Russlands mit Nazideutschland. Versucht die Deutsche Welle, aus einem Skandal im internationalen Sportwesen einen politischen Eklat zu machen?

Und es stellen sich weitere interessante Fragen: Wollte man bei der Deutschen Welle nun Hitlerdeutschland beschönigen? Oder das heutige Russland anschwärzen? Oder war dies nur die Absicht von Joscha Weber? Und weshalb glaubt man, dies ausgerechnet bei russischsprachigem Publikum erreichen zu müssen – und es mit solchen Methoden erreichen zu können? Es sei dem geneigten Leser überlassen, sich seine eigene Meinung dazu zu bilden.