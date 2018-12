WADA lobt russische Antidoping-Agentur nach Überprüfung

Eine Delegation der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat in dieser Woche die russische Antidoping-Agentur RUSADA in Moskau untersucht. "Diese Überprüfung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin, dass die RUSADA wieder ein vollständig glaubwürdiger Antidoping-Partner wird", sagte WADA-Direktor Olivier Niggli am Mittwoch.