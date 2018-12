Nach drei Jahren Sperre: WADA-Experten untersuchen Moskauer Antidoping-Labor

Die Delegation der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat am heutigen Montag begonnen, die Daten des Moskauer Anti-Doping-Labors zu überprüfen. Der Zugang zum Datenmanagement-System wurde von den russischen Behörden als Teil des Deals über die Wiederzulassung der RUSADA nach einer dreijährigen Sperre gewährt.

Die fünfköpfige Delegation, die von dem unabhängigen Experten Jose Antonio Pascual geleitet wird, soll eine dreitägige Überprüfung der Datenbank und Doping-Proben durchführen. Der Zugang zum Labor war ein Schlüsselfaktor in der Diskussion über die Wiederanerkennung der RUSADA. Die WADA hat mehrmals betont, dass die Verletzung dieser Verpflichtung zu einer neuen Suspendierung führen würde.

In einer Erklärung am Freitag teilte WADA-Direktor Olivier Niggli mit, der vollständige Zugang zum Labor und zu Daten, die dort aufbewahrt werden, sei der Grund für die Entscheidung am 20. September über die Wiederanerkennung der RUSADA und es sei erfreulich, dass man einen Schritt dazu näher sei, um dies zu umzusetzen.

