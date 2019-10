Putin: Ausländische Mächte sollten sich aus Syrien zurückziehen

Die Ereignisse in Syrien überschlagen sich, nachdem türkische Streitkräfte gegen Kurden und mit ihnen sympathisierende Kräfte in Syrien vorgehen. Während die transatlantische Gemeinschaft Krokodilstränen über das Schicksal der Kurdenkämpfer vergießt und infolgedessen den Rückzug von US-Truppen aus Syrien kritisiert, geht der russische Präsident Wladimir Putin einen Schritt weiter und verweist damit auch auf die Ursachen der aktuellen Ereignisse.

Nach Ansicht des russischen Staatsoberhaupts muss die territoriale Integrität Syriens vollständig wiederhergestellt werden. Zudem sollten sich alle ausländischen Streitkräfte aus dem Land zurückziehen.

Alle Truppen, die illegal in einem souveränen Staat – in diesem Fall Syrien – eingesetzt werden, müssen gehen", sagte Putin in einem gemeinsamen Interview mit RT Arabic, Sky News Arabia mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem saudischen Sender Al-Arabiya.