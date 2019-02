Mittel gegen Sanktionen: Teheran genehmigt Milliarden-Kredite aus Russland

Quelle: Reuters © Sergei Chirikov Der iranische Präsident Hassan Rohani und der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Pressekonferenz in Sotschi, Russland, 14. Februar 2019.

Die iranische Regierung bewilligte am Montag einen Kredit aus Russland in Höhe von 4,4 Milliarden Euro. Die Gelder sollen in die Energiewirtschaft, Bewässerungsnetze, den Schiffs- und den Schienenverkehr fließen. Der Iran leidet unter den US-Sanktionen und dem Verfall der Währung.