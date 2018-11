Australien plant Passentzug für Terroristen mit doppelter Staatsbürgerschaft

Bislang ist es nach australischem Recht möglich, einem wegen terroristischer Verbrechen zu mindestens sechs Jahren Haft Verurteilten Inhaber der doppelten Staatsbürgerschaft die australische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Künftig soll es das Gesetz ermöglichen, die Staatsbürgerschaft schneller zu entziehen. Auch wenn die Person in Australien geboren wurde, schützt dies künftig nicht mehr vor Passentzug. Voraussetzung ist, dass Eltern oder Großeltern aus einem anderen Land als Australien stammen. Ende des Jahres wird die australische Regierung das neue Gesetz vorlegen.

Rückkehrer, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, darf dann die Einreise für zwei Jahre verweigert werden. Nach ihrer Heimkehr würden strenge Auflagen für sie gelten. Bislang wurde neun verurteilten Terroristen die Staatsbürgerschaft entzogen. Ihre Verbrechen begingen sie außerhalb Australiens.

Der australische Premierminister Scott Morrison:

Wir wollen diese Leute nicht in unserem Land. (...) Menschen, die terroristische Verbrechen begehen, haben absolut alles abgelehnt, wofür dieses Land steht. Dies ist etwas, was nicht toleriert werden kann. Und diejenigen, die sich an dieser Art von Aktivitäten beteiligen, und die anderswo eine Staatsbürgerschaft haben, oder bei denen wir annehmen, dass sie eine solche besitzen, können gehen.