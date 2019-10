Pünktlich zu Neujahr: Nahverkehr in Berlin und Brandenburg wird teurer

Kampf für mehr Klimaschutz lautet die Parole der letzten Wochen. Dafür sei auch eine verkehrspolitische Wende notwendig, hieß es stets. Mehr Menschen sollen aufs Auto verzichten und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn nutzen. Dadurch würde klimaschädliches Kohlenstoffdioxid vermieden werden. Bereits Mitte Juli unternahm etwa Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) einen Vorstoß, ein 365-Euro-Jahresticket für den Nahverkehr schrittweise einzuführen. Doch nun kommt es anders.

Der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) hat Ende vergangener Woche eine Erhöhung der Ticketpreise ab 1. Januar 2020 beschlossen. Dann soll ein Einzelfahrschein Berlin AB 2,90 Euro kosten, zehn Cent mehr als bislang. Auch in Brandenburg steigt der Preis für die Einzelfahrkarte AB um zehn Cent auf 1,80 Euro. Eine erhebliche Verteuerung gibt es bei Tageskarten im Berliner Tarifbereich AB. Statt der bisherigen sieben Euro werden ab 1. Januar 2020 dann 8,60 Euro fällig. Unverändert bleiben jedoch Preise für Abo-Kunden in Berlin sowie für Schüler und Azubis im ganzen Verbundsgebiet.

Preisentwicklung der Lebenshaltungs-, Strom- und Kraftstoffpreise

Die Anpassungsrate orientiere sich an der Preisentwicklung der Lebenshaltungs-, Strom- und Kraftstoffpreise der vergangenen 60 Monate, hieß es in einer Mitteillung des Verkehrsverbunds beider Länder.

Wir sind uns alle einig: Die Verkehrswende ist nur mit dem öffentlichen Nahverkehr zu stemmen! Das setzt ein hochwertiges, leistungsfähiges Bus- und Bahnsystem voraus. Vor dem Hintergrund steigender Kosten bei den Verkehrsunternehmen im VBB kommen wir aber derzeit an moderaten Fahrpreiserhöhungen nicht vorbei", so VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel.

Steigende Preise seien kein Selbstzweck. Nach zwei Jahren der Preisstabilität brauche man auch weitere Einnahmen über die Ticketerlöse.

Die Unternehmen müssen investieren: in neue Fahrzeuge, in Wartung, in moderne und umweltfreundliche Antriebe, in Digitalisierung und in fair bezahltes Personal. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) muss preiswert, aber gleichzeitig auch gut sein", so Henckel weiter.