"Klimaschutz beginnt nicht mit Greta Thunberg" - Gemischte Reaktionen auf die Wutrede vor den UN

Zu den meistbeachteten Beiträgen beim diesjährigen UN-Klimagipfel gehörte wohl die sehr emotional vorgetragene Rede der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg, die sehr gemischte Reaktionen nach sich zog.

Als ihr das Wort erteilt wurde, warf die 16-Jährige den anwesenden Staats- und Regierungschefs vor, sie und ihre Generation ihrer Träume und ihrer Kindheit mit ihren leeren Versprechungen zu berauben und sich auf ihre Kosten für Geld und das Märchen eines ewig währenden Wirtschaftswachstums zu interessierten.

Die wissenschaftlichen Vorhersagen zum Klimawandel seien über 30 Jahren mehr als deutlich. "Wie könnt Ihr es wagen zu glauben, dass man das lösen kann, indem man so weiter macht wie vorher - und mit ein paar technischen Lösungsansätzen?"

Als Vertreterin der ihr Gleichgesinnten warnte Thunberg:

US-Präsident Trump

US-Präsident Donald Trump, zu dessen frühen Amtshandlungen die Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens gehörte, hatte den Gipfel eigentlich ignorieren wollen. Dann hatte er ihn aber doch kurz besucht und Thunberg mit einem offensichtlich ironischen Twitter-Kommentar zu einem Video ihrer Rede verspottet:

Laut Daten der US-Umweltbehörde sind die Vereinigten Staaten mit einem Ausstoß von rund 6,5 Milliarden Tonnen CO2 nach China der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen.

Kurz nach Trumps Seitenhieb bezeichnete die Aktvistin sich selbst auf ihrem Twitter-Account als "glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut".

Doch Thunberg, die am Mittwoch mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde, weil sie anders als die große Mehrheit der Menschheit nicht unkritisch in die falsche Richtung marschiere sondern "der politischen Forderung nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen weltweit Gehör verschafft", rief weitere gemischte Reaktionen mit Ihrer Rede hervor.

"Dieses Problem ist ernst" - Russland

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte am Dienstag vor Journalisten, dass die Probleme, die die 16-Jährige anspricht, längst Bestandteil der russischen Politik sind.

"Es ist bekannt, dass unser Land die entsprechenden internationalen Dokumente unterzeichnet und beigetreten ist". Er beziehe sich damit auch auf das Pariser Abkommen, sagte Peskow. "Wir schenken ökologischen Fragen und dem Klimawandel große Aufmerksamkeit. Sie wissen, dass die Umwelt ein fester Bestandteil unserer nationalen Projekte ist", betonte er.

Auf die Frage, wie der Kreml solche Reden eines Teenagers einschätzt, antwortete Peskow:

Vielleicht müsse der jungen Dame erklärt werden, dass viele Länder viel tun - Länder und einzelne Organisationen, sowohl private als auch öffentliche, fuhr Peskow fort.

Mehr zum Thema - "Teilnahme ist wichtig": Russland tritt Pariser Klimaabkommen bei

Österreichs Ex-Kanzler und ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz kommentierte das Engagement der Klimaaktivistin in der Bild-Sendung "Die richtigen Fragen":

Das größte Menschheitsproblem - aber Deutschland bereits vor Greta aktiv

Auch Bundeskanzlerin Merkel hielt der jungen Aktivistin vor, wichtige Entwicklungen nicht ausreichend gewürdigt zu haben. Ihrer durchaus "aufrüttelnden" Rede müsse die Bundeskanzlerin in einem Punkt widersprechen, da darin nicht ausreichend zum Ausdruck kam, "in welcher Weise Technologie, Innovation gerade im Energiebereich, aber auch im Energieeinsparbereich Möglichkeiten eröffnen, die Ziele zu erreichen".

Auf die Frage, ob sie sich die Vorwürfe Thunbergs zu Herzen genommen habe, sagte Merkel: "Jeder aufmerksame Mensch hört zu und fühlt sich damit auch angesprochen. Das ist selbstverständlich." Dennoch habe sie "mit Überzeugung auch unser Vorgehen deutlich gemacht" - sowohl was die internationale Verantwortung angehe als auch was das nationale deutsche Klimaprogramm betreffe.

Auch Entwicklungsminister Gerd Müller hat sich gegen den Vorwurf der Aktivistin Greta Thunberg verwahrt, die Politik habe den Klimaschutz bislang zu sehr vernachlässigt.

Der Klimaschutz beginnt nicht mit Greta Thunberg", so Müller bei einer Veranstaltung am Rande des UN-Klimagipfels in New York.