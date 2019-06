Ehemaliger-Airbus-Chef Tom Enders führt Gesellschaft für Auswärtige Politik 

Am Donnerstag wählte die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) den ehemaligen Airbus-Konzernchef Tom Enders zum neuen Präsidenten, wie der Verein per Twitter mitteilte.

Enders übernimmt das Ehrenamt vom Unternehmer Arend Oetker, der mehr als 14 Jahre an der Spitze stand. Die DGAP ist eine renommierte Denkfabrik und ein Netzwerk mit nach eigenen Angaben knapp 3.000 Mitgliedern, sie befasst sich mit aktuellen Themen der deutschen Außenpolitik.

Mehr zum Thema - Militante Politikberatung: Führungsakademie der Bundeswehr wird zur Denkfabrik GIDS

In den 1990er Jahren war Enders unter anderem bei der MBB/DASA in unterschiedlichen Positionen tätig, bis zum Geschäftsführer und Vorsitzenden des Aufsichtsrates bei der DASA, die im Jahr 1989 die Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB), einen der größten deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzernen, übernommen hat.

Zudem sitzt Enders in den Aufsichtsräten der Deutschen BP Aktiengesellschaft und der Dornier GmbH, deren Führung und Mehrheit Mitte der 1980er Jahre von der Daimler-Benz AG übernommen und später in die EADS integriert wurde und deren militärische Luftfahrt, Raumfahrt, Wehr- und Systemtechnik Teil von Airbus Defence und Space ist.

Enders stand von 2012 bis zum vergangenen April an der Spitze des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus, der bis 2014 noch EADS hieß. Zuvor war der wegen seiner Bundeswehrkarriere auch "Major Tom" genannte frühere Fallschirmjäger von 2005 bis 2007 bereits EADS-Co-Chef und führte dann fünf Jahre lang die wichtige Verkehrsflugzeugtochter.

Zu den milliardenschweren Geschäften von EADS unter Enders gehörten Rüstungsgeschäfte, darunter umstrittene Grenzsicherungsanlagen mit Saudi-Arabien. Menschenrechtsorganisationen kritisierten die für EADS und Daimler lukrativen Geschäfte der Bundesregierung mit der Golfmonarchie. Mehrere Grenzanlagen wurden demnach von einem saudi-arabischen Bauunternehmen gemeinsam mit Cassidian, einer Tochter des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS, unter anderem an der Grenze zum Jemen errichtet.

Für das Unternehmen, an dem unter anderem der deutsche Autobauer Daimler, der französische Mischkonzern Lagardère und Spanien beteiligt sind, geht es um ein Milliardengeschäft. Wie wichtig die Grenzprojekte in der Golf-Region sind, zeigt ein Blick in die Unternehmensziele von EADS für das Jahr 2012. Ein Schwerpunkt lautet: "Erfolgreiche Ausführung der Grenzsicherungsaufträge sicherstellen". 2007 erhielt EADS den Auftrag, die Grenzen Katars zu sichern. Kurz darauf folgte Saudi-Arabien. EADS hofft auf weitere Aufträge in dem Segment. Neben dem Bodenradar könnten später im Süden auch noch Drohnen zum Einsatz kommen, berichtet ein saudi-arabischer Ingenieur. Die Saudis kauften nur das Beste, sagt ein deutscher Polizist," heißt es im Amnesty Journal von 2012.