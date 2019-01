100 Jahre nach ihrer Ermordung: Tausende ehren Luxemburg und Liebknecht in Berlin

Quelle: www.globallookpress.com Die DKP hatte ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sich am Trauerzug in gelben Westen zu beteiligen.

Jedes Jahr wird in Berlin an die KPD-Gründer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg erinnert. Am 15. Januar jährt sich der Tag ihrer Ermordung seitens von der SPD eingesetzten Freikorps zum 100. Mal. Am Sonntag beteiligten sich über 15.000 Personen am Trauerzug.