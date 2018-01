Linke geeint bei Gedenken an Liebknecht und Luxemburg- Tausende marschieren in Berlin

Tausende nahmen an der jährlichen Gedenkveranstaltung für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburgischen in Berlin teil.

Vor 99 Jahren wurde ein kommunistischer Aufstand in Berlin brutal niedergeschlagen. Immer im Januar legen Linken-Politiker für die beiden prominentesten Opfer von damals Kränze und Nelken nieder. Auch am Sonntag nahmen tausende Menschen an der Gedenkveranstaltung teil.