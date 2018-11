Ließ die CDU die AfD absichtlich groß werden?

Die Generalsekretärin und Kandidatin für den CDU-Parteivorsitz Annegret Kramp-Karrenbauer hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ihren Konkurrenten Friedrich Merz scharf für die Aussage kritisiert, die CDU habe den Aufstieg der AfD mit einem "Achselzucken" zur Kenntnis genommen. Kramp-Karrenbauer wörtlich:

Solche Behauptungen sind ein Schlag ins Gesicht für alle in der CDU, die vor Ort und in den Parlamenten seit Jahren gegen ständige Falschinformationen, gegen gezielte Vergiftungen des politischen Klimas, gegen Anfeindungen sowie gegen in Teilen offene Hetze durch die AfD kämpfen und Tag für Tag in der CDU Haltung zeigen.