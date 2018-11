CDU-Regionalkonferenz in Halle: Frostige Stimmung an der Basis

Quelle: Reuters Keine Wetten auf den Ausgang: Die Kandidaten bei der Regionalkonferenz in Lübeck vergangene Woche

Am Donnerstag gab es eine weitere CDU-Regionalkonferenz, dieses Mal in Halle an der Saale. Inhaltlich gab es wenig Neues, die Kandidaten versuchten, sich mit migrationskritischen Anekdoten zu profilieren. Doch die Stimmung in der Halle blieb frostig.