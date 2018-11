Ex-Grünen-Chefin Roth fordert: Kriterien für das Recht auf Asyl ausweiten

Quelle: www.globallookpress.com Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth macht auf Migration als Folge des Klimawandels aufmerksam.

In Leipzig beginnt am Freitag der Parteitag der Grünen. In den drei Tagen wollen sie ihre Kandidaten für die Europa-Wahl küren und ihr Wahlprogramm verabschieden. Klima und Umweltschutz stehen im Mittelpunkt. Beim Thema Migration könnte es zu Diskussionen kommen.