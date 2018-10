Shitstorm gegen SPD-Staatssekretärin Sawsan Chebli: Dürfen Sozialdemokraten Rolex tragen?

Die 40 Jahre alte Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales, Sawsan Chebli (SPD), muss sich gegen Kritik wehren, weil ein vier Jahre altes Bild sie mit einer Armbanduhr der Luxus-Marke Rolex zeigt.

Sie wehrt sich auf Twitter mit dem Hinweis auf ihre schwere und von Armut geprägte Kindheit in Berlin :

Wer von Euch Hatern (Hassern) hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen und gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist.