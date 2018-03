"50 Angreifer mit Macheten": Blog erfindet Terroranschlag

Quelle: AFP Vor den Bildern des Terrors kapituliert die Vernunft - darum war die "Übung" des Blogs sinnlos.

Der "schlimmste Terroranschlag in Westeuropa", "mehr als 130 Tote", "50 Angreifer mit Macheten": All das meldete der "Rheinneckarblog" am Wochenende - obwohl es erfunden war. Was die Macher nun als Übung in Medienkompetenz verkaufen, löste massive Kritik aus.